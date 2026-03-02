آمریکا سرنگون شدن جنگنده خود را تایید کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک مقام مسئول در فرماندهی مرکزی آمریکا سرنگون شدن یک جنگنده این کشور در کویت را تایید کرد.

وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام مسئول در فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد دست کم یک جنگنده این کشور در کویت سرنگون شده است.

این مسئول سنتکام افزود، خلبانان این جنگنده موفق شدند به سلامت با چتر نجات از هواپیما بیرون بپرند.

انتهای پیام/