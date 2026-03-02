حمله موشکی به تأسیسات مرتبط با انرژی قطر
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت دفاع قطر اعلام کرد که دو حمله موشکی به تأسیسات مرتبط با انرژی در این کشور اصابت کرده است که هیچ تلفات یا جراحاتی گزارش نشده است.

در این بیانیه آمده است: «یکی از این حملات، یک مخزن ذخیره آب متعلق به کارخانه انرژی مسیعید و دیگری یکی از تأسیسات انرژی در شهر صنعتی راس لفان وابسته به شرکت انرژی قطر را هدف قرار داده است.»

این وزارتخانه افزود: «تمام خسارات و تلفات ناشی از این حمله توسط مقامات مربوطه ارزیابی خواهد شد و بیانیه‌های رسمی متعاقباً ارائه خواهد شد.»

 

