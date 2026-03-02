افت بورسهای اروپا در پی وقوع جنگ در خاورمیانه
به گزارش ایلنا به نقل از یورو نیوز، بازارهای سهام اروپا همزمان با رشد بهای نفت خام در معاملات اولیه و افزایش قیمت طلا و دیگر فلزات گرانبها، با سقوط شدید باز شد.
قراردادهای آتی آمریکا هم در واکنش به درگیریها در ایران منفی است.
بازارهای اروپا امروز -دوشنبه- در پی پیامدهای یک آخر هفته پرتنش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، به شدت سقوط کرد و این وضعیت سرمایهگذاران را در سراسر قاره نگران کرده است.