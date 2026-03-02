به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،‌ «مینورو کیهارا»، دبیر ارشد کابینه ژاپن، اعلام کرد که دولت این کشور تخلیه شهروندان خود در سرزمین‌های اشغالی را از طریق زمینی از امروز -دوشنبه- آغاز خواهد کرد.

کیهارا در یک کنفرانس مطبوعاتی توضیح داد که مقامات از افشای جزئیات دقیق مانند مسیرهای خاص یا زمان دقیق عملیات خودداری می‌کنند تا امنیت شهروندان تضمین شود.

در همین زمینه، وی خاطرنشان کرد که نیروهای دفاع از خود ژاپن در حال نهایی کردن مقدمات خود برای استقرار سریع پرسنل خود برای امکان جابجایی ایمن و مناسب شهروندان هستند.

انتهای پیام/