پیش‌بینی جی پی مورگان از کاهش رشد غیرنفتی کشورهای خاورمیانه در پی درگیری‌های جاری

یک بانک آمریکایی پیش‌بینی کرد که در پی درگیری‌های جاری در منطقه، رشد غیرنفتی کشورهای خلیج فارس در سال جاری کاهش می‌یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،  جی‌پی‌مورگان، شرکت پیشرو خدمات مالی جهانی و بزرگ‌ترین بانک در ایالات متحده، پس از گسترش درگیری‌های ایلات متحده و رژیم صهیونیستی با ایران، چشم‌انداز خود را برای رشد غیرنفتی در اقتصادهای خلیج فارس در سال جاری کاهش داده و هشدار داده است که ممکن است بازنگری‌های نزولی بیشتری در پی داشته باشد.

این بانک وال استریت پیش‌بینی رشد غیرنفتی خود را برای منطقه به طور کلی ۰.۳ درصد کاهش داد. بر اساس این گزارش، بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب با ۰.۵ درصد و ۰.۴ درصد بیشترین کاهش را تجربه کردند.

تحلیلگران جی‌پی‌مورگان اعلام کردند: «ریسک‌ها در جبهه‌های مختلف افزایش یافته و به شدت به نتایج درگیری بستگی خواهد داشت».

