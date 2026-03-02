خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آلمان: در هیچ عملیاتی علیه ایران شرکت نمی‌کنیم

کد خبر : 1757696
لینک کوتاه کپی شد.

وزیرخارجه آلمان گفت که کشورش در هیچ اقدام نظامی‌ای علیه ایران مشارکت نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که کشورش در هیچ اقدام نظامی‌ای علیه ایران شرکت نخواهد کرد.

به گزارش آسوشیتدپرس، «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان گفت که کشورش در هیچ اقدام نظامی‌ای علیه ایران شرکت نخواهد کرد.

وزیر خارجه آلمان در عین حال خاطرنشان کرد که سربازان آلمانی مستقر در خارج از کشور حق دفاع از خود را در صورت حمله حفظ می‌کنند و تأکید کرد که این امر به جنبه صرفاً دفاعی محدود می‌شود و آلمان هیچ اقدامی فراتر از این محدوده انجام نخواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل