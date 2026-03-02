به گزارش آسوشیتدپرس، «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان گفت که کشورش در هیچ اقدام نظامی‌ای علیه ایران شرکت نخواهد کرد.

وزیر خارجه آلمان در عین حال خاطرنشان کرد که سربازان آلمانی مستقر در خارج از کشور حق دفاع از خود را در صورت حمله حفظ می‌کنند و تأکید کرد که این امر به جنبه صرفاً دفاعی محدود می‌شود و آلمان هیچ اقدامی فراتر از این محدوده انجام نخواهد داد.

