آلمان: در هیچ عملیاتی علیه ایران شرکت نمیکنیم
وزیرخارجه آلمان گفت که کشورش در هیچ اقدام نظامیای علیه ایران مشارکت نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که کشورش در هیچ اقدام نظامیای علیه ایران شرکت نخواهد کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان گفت که کشورش در هیچ اقدام نظامیای علیه ایران شرکت نخواهد کرد.
وزیر خارجه آلمان در عین حال خاطرنشان کرد که سربازان آلمانی مستقر در خارج از کشور حق دفاع از خود را در صورت حمله حفظ میکنند و تأکید کرد که این امر به جنبه صرفاً دفاعی محدود میشود و آلمان هیچ اقدامی فراتر از این محدوده انجام نخواهد داد.