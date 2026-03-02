به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که تاسیسات هسته‌ای ایران طی تجاوز آمریکا و اسرائیل تاکنون آسیبی ندیده است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که هیچ نشانه‌ای مبنی بر تخریب یا آسیب دیدن تأسیسات هسته‌ای ایران وجود ندارد.

«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه گفت: «ما تلاش کرده‌ایم با سازمان انرژی اتمی ایران تماس بگیریم اما هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»

وی گفت: «از همه طرف‌ها می‌خواهیم که در تمام عملیات‌های نظامی نهایت خویشن‌داری را به خرج دهند.»

