خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گروسی:

نشانه‌ای مبنی بر تخریب یا آسیب دیدن تأسیسات هسته‌ای ایران وجود ندارد

کد خبر : 1757695
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که تاسیسات هسته‌ای ایران طی تجاوز آمریکا و اسرائیل تاکنون آسیبی ندیده است. 

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که هیچ نشانه‌ای مبنی بر تخریب یا آسیب دیدن تأسیسات هسته‌ای ایران وجود ندارد.

«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه گفت: «ما تلاش کرده‌ایم با سازمان انرژی اتمی ایران تماس بگیریم اما هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»

وی گفت: «از همه طرف‌ها می‌خواهیم که در تمام عملیات‌های نظامی نهایت خویشن‌داری را به خرج دهند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل