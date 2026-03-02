پنتاگون اذعان کرد که ایران قصدی برای حمله اولیه به آمریکا نداشت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دو منبع آگاه گفتند، مقامات دولت آمریکا در جلسات توجیهی پشت درهای بسته با کارکنان کنگره اذعان کردند که هیچ اطلاعاتی مبنی بر اینکه ایران قصد حمله اولیه به نیروهای آمریکایی را داشته باشد، وجود ندارد.

سخنگوی کاخ سفید پیش از این گفته بود که مقامات پنتاگون بیش از ۹۰ دقیقه کارکنان دموکرات و جمهوری‌خواه چندین کمیته امنیت ملی در سنا و مجلس نمایندگان را در مورد حمله قریب‌الوقوع آمریکا به ایران توجیه کردند.

دو منبع که نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند که در این جلسات توجیهی، مقامات دولت تأکید کردند که موشک‌های بالستیک ایران و نیروهای نیابتی آن در منطقه تهدیدی قریب‌الوقوع برای منافع ایالات متحده هستند، اما هیچ اطلاعاتی مبنی بر اینکه تهران ابتدا به نیروهای آمریکایی حمله کند، وجود ندارد.

