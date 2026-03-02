حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان/۷ نفر شهید شدند

به گزارش ایلنا به نقل از المنار، در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه «السلطانیه» در جنوب لبنان، ۴ نفر از جمله دو کودک و یک زن به شهادت رسیدند.

همچنین در حمله این رژیم به منطقه «الشهابیه» در جنوب لبنان، ۳ زن به شهادت رسیدند.

منطقه «عیترون» نیز هدف حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

همچنین منطقه «عیتا الشعب» در جنوب لبنان هدف حملات توپخانه ای رژیم اسرائیل قرار گرفت.

پیشتر ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای به ساکنان بیش از۵۰ روستا و شهرک در شرق و جنوب لبنان دستور داد، منازل خود را ترک کنند.

در این بیانیه تاکید شده است که ساکنان به صورت فوری خانه‌های خود را ترک کرده و از همه زیرساخت‌های وابسته به حزب الله هزار متر فاصله بگیرند.

صریفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافلیه، باریش، ارزون، قلویه، الشهابیة (طیر زبنا)، دردغیا، بستیات، عرب صالیم، حوش الرافقة، یحمر (البقاع الغربی)، میدون، دلافی، عین قانا، کنیسة، المنصوری (صور)، از جمله مناطقی هستند که ارتش رژیم صهیونیستی دستور تخلیه آنها را صادر کرده است.

رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش در حمله به مناطقی از لبنان، ساختمان‌های مسکونی را از هوا و دریا هدف قرار داد.

این حملات بدون هشدار قبلی انجام شده و مناطق مسکونی هدف قرار گرفته‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات در پاسخ به شلیک موشک توسط حزب الله به شمال فلسطین انجام شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی افزود: این حملات در روزهای آینده ادامه می‌یابد.

