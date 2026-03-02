به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی‌، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که همزمان با به صدا درآمدن آژیر خطر در بیت المقدس و مناطق وسیعی از سرزمین‌های اشغالی، موشک‌هایی از ایران به سمت اسرائیل شلیک شده و صدای انفجارهایی در آسمان بیت المقدس شنیده شده است.

کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که در آخرین حمله، چهار موشک از ایران شلیک شده است.

از سوی دیگر، ارتش اسرائیل صبح دوشنبه اعلام کرد که موشک‌هایی را از ایران به سمت اسرائیل شناسایی کرده است.

