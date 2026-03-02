به گزارش ایلنا، روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که از روز آغاز حملات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل بیش از یکهزار هدف در ایران برای تضعیف سریع توانایی‌های موشکی و پهپادی این کشور نابود شده است.

این منبع افزود: ایران با تمام توان پاسخ می‌دهد و حجم بالای حملات و تنوع اهداف مورد اصابت، نگرانی ایجاد کرده است.

این روزنامه همچنین نوشت: «مقامات نظامی آمریکایی نگران این هستند که چه کسی یا چه نهادی در ایران کنترل و هدایت این سلاح‌ها را بر عهده دارد.»

منبع مذکور در ادامه تاکید کرد: در داخل پنتاگون و میان اعضای دولت دونالد ترامپ، نگرانی فزاینده‌ای نسبت به خارج شدن کنترل درگیری با ایران وجود دارد.

واشنگتن پست افزود که «رهبران نظامی نگران ادامه یافتن درگیری برای چند هفته هستند که فشار بر موجودی سامانه‌های دفاع هوایی را افزایش می‌دهد.»

