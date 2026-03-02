خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واشنگتن‌پست: پنتاگون نگران از دست رفتن کنترل بحران با ایران است

کد خبر : 1757580
لینک کوتاه کپی شد.

واشنگتن‌پست به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقامات پنتاگون و اعضای دولت ترامپ نسبت به ادامه درگیری‌ها با ایران و احتمال از دست رفتن کنترل بحران ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که از روز آغاز حملات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل بیش از یکهزار هدف در ایران برای تضعیف سریع توانایی‌های موشکی و پهپادی این کشور نابود شده است.

این منبع افزود: ایران با تمام توان پاسخ می‌دهد و حجم بالای حملات و تنوع اهداف مورد اصابت، نگرانی ایجاد کرده است.

این روزنامه همچنین نوشت: «مقامات نظامی آمریکایی نگران این هستند که چه کسی یا چه نهادی در ایران کنترل و هدایت این سلاح‌ها را بر عهده دارد.»

 منبع مذکور در ادامه تاکید کرد: در داخل پنتاگون و میان اعضای دولت دونالد ترامپ، نگرانی فزاینده‌ای نسبت به خارج شدن کنترل درگیری با ایران وجود دارد.

واشنگتن پست افزود که «رهبران نظامی نگران ادامه یافتن درگیری برای چند هفته هستند که فشار بر موجودی سامانه‌های دفاع هوایی را افزایش می‌دهد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل