اتحادیه اروپا: تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند اروپا را هم درگیر کند
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با هشدار به اینکه ادامه حملات نظامی به ایران و منطقه پیامدهای خطرناکی برای ثبات و اقتصاد اروپا به همراه خواهد داشت، از همه طرف‌های درگیر خواست حداکثر خویشتنداری را رعایت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه نسبت به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داد و تأکید کرد که ادامه درگیری‌ها می‌تواند پیامدهای جدی برای اروپا به همراه داشته باشد.

کالاس پس از نشست اضطراری آنلاین وزیران خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا گفت: «تشدید اوضاع در ایران نباید به بحرانی گسترده در خاورمیانه و اروپا منجر شود و هرگونه جنگ طولانی‌مدت خسارات سنگینی در پی خواهد داشت.»

کالاس همچنین حملات ایران به برخی کشورهای منطقه را غیرقابل توجیه دانست و از همه طرف‌ها خواست «حداکثر خویشتنداری» را رعایت کرده و به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند. او افزود که باید از غیرنظامیان محافظت شده و اصول منشور سازمان ملل و حقوق بشردوستانه رعایت شود.

این هشدارها پس از آن مطرح شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی از صبح شنبه تجاوز نظامی علیه ایران را بار دیگر کلید زدند.

در واکنش به این حملات، ایران نیز با شلیک موشک به پایگاه‌های آمریکایی در چند کشور منطقه و همچنین اهدافی در فلسطین اشغالی پاسخ داد.

کالاس تأکید کرد که ادامه این چرخه حملات می‌تواند ثبات منطقه و امنیت و اقتصاد اروپا را با خطرات جدی مواجه کند.

 

