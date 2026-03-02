خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش رئیس سازمان جهانی بهداشت به حمله به بیمارستان گاندی

کد خبر : 1757567
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان جهانی بهداشت، نسبت به گزارش‌ها در خصوص آسیب دیدن بیمارستان گاندی در تهران در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایلنا، «تدروس آدهانوم گبریسوس» رئیس سازمان جهانی بهداشت، نسبت به گزارش‌ها در خصوص آسیب دیدن بیمارستان گاندی در تهران در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران ابراز نگرانی کرد.

وی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «گزارش‌ها درباره آسیب دیدن بیمارستان گاندی در تهران در جریان بمباران پایتخت ایران، به‌شدت نگران‌کننده است».

گبریسوس افزود: «سازمان جهانی بهداشت در حال بررسی این حادثه است، اما این موضوع بار دیگر بر ضرورت اتخاذ همه تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب دیدن مراکز درمانی در جریان درگیری‌های جاری تأکید می‌کند».

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل