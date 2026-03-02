واکنش رئیس سازمان جهانی بهداشت به حمله به بیمارستان گاندی

به گزارش ایلنا، «تدروس آدهانوم گبریسوس» رئیس سازمان جهانی بهداشت، نسبت به گزارش‌ها در خصوص آسیب دیدن بیمارستان گاندی در تهران در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران ابراز نگرانی کرد.

وی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «گزارش‌ها درباره آسیب دیدن بیمارستان گاندی در تهران در جریان بمباران پایتخت ایران، به‌شدت نگران‌کننده است».

گبریسوس افزود: «سازمان جهانی بهداشت در حال بررسی این حادثه است، اما این موضوع بار دیگر بر ضرورت اتخاذ همه تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب دیدن مراکز درمانی در جریان درگیری‌های جاری تأکید می‌کند».

