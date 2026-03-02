به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حزب الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در انتقام خون «سید علی خامنه‌ای»، ولی امر مسلمین و دفاع از لبنان و مردم آن و پاسخ به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی، سایت موشکی «مشمار الکرمل» متعلق به ارتش دشمن در جنوب حیفا را هدف حملاتی موشکی خود قرار داد.

حزب الله اعلام کرد: «رهبری مقاومت همواره تاکید کرده است که ادامه تجاوز اسرائیل و ترور رهبران، جوانان و مردم ما به ما حق دفاع از خود و پاسخ در زمان و مکان مناسب را می‌دهد».

در این بیانیه افزوده شد: «دشمن اسرائیلی نمی‌تواند بدون پاسخ هشداردهنده برای توقف این تجاوز و عقب‌نشینی از سرزمین‌های اشغالی لبنان، به تجاوز پانزده ماهه خود ادامه دهد».

انتهای پیام/