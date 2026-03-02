حزبالله رسما وارد نبرد با رژیم صهیونیستی شد
حزب الله لبنان با انتشار بیانیهای از عملیات علیه اشغالگران در راستای گرفتن انتقام خون رهبر معظم انقلاب خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حزب الله لبنان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که در انتقام خون «سید علی خامنهای»، ولی امر مسلمین و دفاع از لبنان و مردم آن و پاسخ به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی، سایت موشکی «مشمار الکرمل» متعلق به ارتش دشمن در جنوب حیفا را هدف حملاتی موشکی خود قرار داد.
حزب الله اعلام کرد: «رهبری مقاومت همواره تاکید کرده است که ادامه تجاوز اسرائیل و ترور رهبران، جوانان و مردم ما به ما حق دفاع از خود و پاسخ در زمان و مکان مناسب را میدهد».
در این بیانیه افزوده شد: «دشمن اسرائیلی نمیتواند بدون پاسخ هشداردهنده برای توقف این تجاوز و عقبنشینی از سرزمینهای اشغالی لبنان، به تجاوز پانزده ماهه خود ادامه دهد».