انفجار در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگلیس در قبرس

به گزارش ایلنا به نقل از دیلی میل، انفجاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگیس در قبرس رخ داده است.

بر اساس گزارش، حدود نیمه شب به وقت محلی، پس از اعلام تهدید امنیتی، صدای انفجار شدیدی در پایگاه نیروی هوایی «آکروتیری» انگلیس در قبرس شنیده شد.

در حال حاضر مشخص نیست که آیا تلفاتی وجود داشته است یا خیر یا میزان خسارات چقدر بوده است.

گفته می‌شود به پرسنل این پایگاه در مورد تهدید احتمالی هشدار داده شده و به آنها گفته شده است که به خانه‌های خود بازگردند و تا اطلاع ثانوی در داخل بمانند.

