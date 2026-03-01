به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ناحوم برنیاع، تحلیلگر سرشناس صهیونیست در روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پی پایان دادن سریع به تجاوز نظامی علیه ایران است؛ عملیاتی که با حملاتی وحشیانه و بی‌سابقه همراه بوده و به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی از جمله وزیر دفاع، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجامیده است.

بر اساس این گزارش، واشنگتن پیش از آغاز تجاوز، سناریویی کوتاه‌مدت و برق‌آسا را طراحی کرده بود که بین چهار تا پنج روز به طول انجامد؛ طرحی با هدف تضعیف جمهوری اسلامی ایران و وادار کردن تهران به بازگشت به میز مذاکره تحت شرایطی تازه و تحمیلی.

در همین چارچوب، یک مقام آمریکایی از طریق یک واسطه اروپایی – که گفته می‌شود ایتالیا بوده – پیشنهاد «آتش‌بس فوری ظرف یک یا دو روز» را منتقل کرده، اما جمهوری اسلامی ایران قاطعانه این پیشنهاد را رد کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد میدان تقابل همچنان باز و سرنوشت تحولات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این تحلیلگر صهیونیست با اذعان به آنچه «دستاورد اطلاعاتی و نظامی کم‌سابقه» خوانده، تصریح کرده است که برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، ساختار نظام جمهوری اسلامی فرو نپاشیده و اداره کشور به‌صورت موقت در اختیار هیأتی از مسئولان ارشد قرار گرفته است؛ امری که به گفته او بیانگر توان ساختاری نظام برای مدیریت بحران و عبور از شوک‌های بزرگ است.

برنیاع همچنین یادآور شده است که تجربه‌های گذشته نشان داده حفظ و بقای نظام در اولویت نخست تصمیم‌گیران ایرانی قرار دارد، حتی اگر این مسیر با هزینه‌های سنگین انسانی و اقتصادی همراه باشد.

وی در ادامه با اشاره به سناریوهای پیش‌رو، تأکید می‌کند که آینده درگیری همچنان نامشخص است؛ از احتمال مهار تنش‌ها گرفته تا ورود گسترده‌تر متحدان منطقه‌ای ایران در لبنان، عراق و یمن به معادله، یا حتی شکل‌گیری ناآرامی‌های داخلی.

با این حال، این تحلیلگر هشدار می‌دهد که اعلام پیروزی زودهنگام می‌تواند اشتباه محاسباتی باشد؛ چرا که هر تحول میدانی ــ از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در خلیج فارس تا کشته شدن نیروهای آمریکایی ــ قادر است معادلات داخلی ترامپ را پیچیده‌تر کند، به‌ویژه در شرایطی که افکار عمومی آمریکا استقبال چندانی از تداوم جنگ نشان نمی‌دهد.

