چین اقدام آمریکا و رژیم اسرائیل در به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب را محکوم کرد

وزارت خارجه چین اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه چین ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن آیت الله «سید علی خامنه‌ای»، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، این اقدام را نقض جدی حاکمیت و امنیت ملی ایران و مغایر با اصول منشور سازمان ملل و قواعد اساسی روابط بین‌الملل دانست.

وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پکن ترور رهبر ایران در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، این اقدام را به‌شدت محکوم می کند».

در این بیانیه افزوده شد: «حمله و کشته شدن عالی‌ترین مقام ایران، نقض جدی حاکمیت و امنیت این کشور است و اصول و اهداف منشور سازمان ملل و قواعد بنیادین روابط بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد».

وزارت خارجه چین همچنین تاکید کرد که پکن با این اقدام قاطعانه مخالفت بوده و آن را محکوم می کند و خواستار توقف فوری حملات نظامی و تشدید بیشتر تنش‌ها است.

چین همچنین در ادامه بر ضرورت حفظ صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه و جلوگیری از گسترش بحران تاکید کرد.

