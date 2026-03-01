پیام تسلیت شیخ نعیم قاسم به امت اسلامی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب

به گزارش ایلنا، «شیخ نعیم قاسم»، دبیرکل حزب الله، در پیامی شهادت رهبر انقلاب اسلامی را تسلیت و تبریک گفت.

شیخ نعیم قاسم گفت: «شهادت بزرگ و مبارک رهبر و ولی امرمان، امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره)، که به بزرگترین افتخار عزت، اخلاص، مقاومت و فداکاری در برابر خداوند متعال، یعنی افتخار شهادت در راه سید الشهدا، امام حسین (علیه السلام) دست یافت، را به امام زمانمان، امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، امت اسلامی، آزادگان جهان و ملت بزرگ ایران تسلیت و تبریک می‌گوییم».

وی اظهار داشت:‌ «در حالی که با قلبی آکنده از درد و زخم و روحی سرشار از غم و اندوه، در سوگ شهادت آن عالم بزرگوار و رهبر الهی نشسته‌ام، در عین حال احساس غرور و افتخار بزرگی می‌کنم که رهبر امت، راهنما و سرپرست آن، در بزرگترین ماه‌ها و بهترین روزها، یعنی ماه رمضان، در حالی که رهبری جهاد و مقاومت علیه طاغوت‌ها و ستمگران آمریکایی و اسرائیلی را بر عهده داشت، به رحمت و رضوان پروردگارش عروج کرده است».

شیخ نعیم قاسم گفت: «اینکه تجاوز ظالمانه آمریکایی و جنایتکار صهیونیستی، رهبر ما و رهبر امت، امام خامنه‌ای (رحمه الله علیه) را به همراه جمعی از رهبران، مسئولان و اعضای بی‌گناه ملت ایران هدف قرار دهد، اوج جنایت است. این ترور لکه ننگی بر پیشانی تمام بشریت است، زیرا قاتلان صهیونیست پیامبران، با استبدادی که توسط شیطان بزرگ، آمریکا، پشتیبانی می‌شود، در چارچوب تجاوزی گناهکار و خطرناک علیه جمهوری اسلامی ایران و آنچه که برای مردم شریف و آزاده جهان و رزمندگان مقاومت آن به تصویر می‌کشد، به مردم جهان ظلم می‌کنند».

دبیرکل حزب الله ادامه داد: «ما در حزب‌الله و مقاومت اسلامی لبنان، به همراه همه حامیان این راه اصیل امام خمینی، با عزمی راسخ و روحیه شهادت‌طلبی که خستگی نمی‌شناسد و از پذیرش ذلت امتناع می‌کند، به این راه ادامه خواهیم داد. ما همیشه در خط مقدم مجاهدان برای آزادسازی سرزمین و بشریت، با پیروی از راه سید نصرالله خواهیم بود».

شیخ نعیم قاسم بیان کرد: «ما با اطمینان به نصرت، هدایت و پشتیبانی خداوند، وظیفه خود را در مقابله با تجاوز انجام خواهیم داد. نصرت جز از جانب خدا نیست. همانا خداوند قادر و حکیم است».

وی تاکید کرد: «صرف نظر از فداکاری‌ها، ما میدان عزت و مقاومت را رها نخواهیم کرد و از مقابله با استبداد آمریکایی و تجاوز صهیونیستی برای دفاع از سرزمین، کرامت و گزینه‌های مستقل خود دست نخواهیم کشید».

دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: «از طرف خودم، برادرانم در رهبری مجلس شورای حزب‌الله، همه فرزندان و رزمندگان حزب‌الله و جامعه مقاومت لبنان، عمیق‌ترین تسلیت‌ها و تبریکات خود را به به مناسبت این مصیبت به امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف)، مراجع عظام، حوزه‌های علمیه، همه امت اسلام، آزادگان و مظلومان جهان، برادران عزیزمان در رهبری جمهوری اسلامی، رئیس جمهور ایران، دولت، مجلس، ارتش ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ملت بزرگ ایران و خانواده شریف و فداکار مقام معظم رهبری، بزرگ تقدیم می‌کنم».

شیخ نعیم قاسم اضافه کرد: «با رهبرمان خامنه‌ای، پیمان می‌بندیم که با یقینی تزلزل‌ناپذیر و عزمی راسخ، تا تحقق همه ارزش‌ها، اصول و ثابت‌قدمی‌ها، در عزت، کرامت، حاکمیت، آزادی و استقلال که زندگی شریف خود را وقف خدمت به آنها کرده‌اید و برای آنها تلاش کرده‌اید، در راه و خط شما، خط جهاد و مقاومت، مقابله با مستکبران و حمایت از حق و مظلومان، ثابت قدم بمانیم».

