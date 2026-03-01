به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که رویدادهای منطقه و تأثیر بالقوه آن بر بازارها را رصد می‌کند.

«فاتح بیرول»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)،‌ گفت که این آژانس «به‌طور فعال» رویدادهای خاورمیانه و پیامدهای بالقوه آن بر بازارهای جهانی انرژی و جریان‌های تجاری را زیر نظر دارد.

بیرول با بیان اینکه با وزرای تولیدکنندگان عمده منطقه در تماس است، گفت: «بازارها تا به امروز به خوبی تأمین شده‌اند.»

