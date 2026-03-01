خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مالزی خواستار آتش‌بس میان ایران و آمریکا شد

کد خبر : 1757357
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر مالزی ضمن اعلام همبستگی با مردم در منطقه آسیای غربی، خواستار برقراری آتش میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی شد.

به گزارش ایلنا،  «انور ابراهیم»، نخست وزیر مالزی،  در پلتفرم  ایکس نوشت که پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران که اکنون غرب آسیا را به آستانه فاجعه کشانده، آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط به شدت مورد نیاز است.

وی اظهار داشت: «مالزی قویا از اسرائیل، ایالات متحده و ایران می‌خواهد که به میز مذاکره، دیپلماسی و گفت‌وگو بازگردند».

انور ابراهیم افزود: «هرگونه اقدام تحریک‌آمیز تنها باعث ایجاد بحران بزرگ‌تری می‌شود، ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کند و خطر کشاندن کشورهای بیشتر به درگیری‌ای را به همراه دارد که مهار آن دشوار است».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل