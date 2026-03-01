مالزی خواستار آتشبس میان ایران و آمریکا شد
نخست وزیر مالزی ضمن اعلام همبستگی با مردم در منطقه آسیای غربی، خواستار برقراری آتش میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی شد.
به گزارش ایلنا، «انور ابراهیم»، نخست وزیر مالزی، در پلتفرم ایکس نوشت که پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران که اکنون غرب آسیا را به آستانه فاجعه کشانده، آتشبس فوری و بدون قید و شرط به شدت مورد نیاز است.
وی اظهار داشت: «مالزی قویا از اسرائیل، ایالات متحده و ایران میخواهد که به میز مذاکره، دیپلماسی و گفتوگو بازگردند».
انور ابراهیم افزود: «هرگونه اقدام تحریکآمیز تنها باعث ایجاد بحران بزرگتری میشود، ثبات منطقهای را تضعیف میکند و خطر کشاندن کشورهای بیشتر به درگیریای را به همراه دارد که مهار آن دشوار است».