به گزارش ایلنا، «انور ابراهیم»، نخست وزیر مالزی، در پلتفرم ایکس نوشت که پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران که اکنون غرب آسیا را به آستانه فاجعه کشانده، آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط به شدت مورد نیاز است.

وی اظهار داشت: «مالزی قویا از اسرائیل، ایالات متحده و ایران می‌خواهد که به میز مذاکره، دیپلماسی و گفت‌وگو بازگردند».

انور ابراهیم افزود: «هرگونه اقدام تحریک‌آمیز تنها باعث ایجاد بحران بزرگ‌تری می‌شود، ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کند و خطر کشاندن کشورهای بیشتر به درگیری‌ای را به همراه دارد که مهار آن دشوار است».

انتهای پیام/