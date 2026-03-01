بازتاب شهادت رهبر انقلاب در رسانه‌های جهان

رسانه‌های جهان ضمن بازتاب تاثیرات منطقه‌ای و جهانی شهادت رهبر انقلاب، ایشان را نماد مبارزه با آمریکا اعلام کردند.

به گزارش ایلنا، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان آمریکا خبر شهادت رهبر معظم انقلاب را در راس اخبار خود قرار داد و نوشت که  آیت الله خامنه‌ای برای دهه‌های متمادی با آمریکا و اسرائیل مبارزه کرد.

بی‌بی‌سی انگلیسی نیز با اذعان به شجاعت رهبر معظم انقلاب نوشت: «آیت الله خامنه‌ای در دفتر کارش هدف قرار گرفت».

خبرگزاری فرانسه ضمن اشاره به مبارزات حضرت آیت الله خامنه‌ای با استبکار جهانی، ایشان را برای غرب، یک دشمن قسم خورده دانست.

خبرگزاری رویترز نیز تبدیل ایران به یک نیروی مقتدر ضدآمریکا را حاصل بیش از سه دهه حضور آیت الله خامنه‌ای در راس حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد.

الجزیره با قرار دادن شهادت حضرت آیت الله خامنه‌ای در راس اخبار خود،  گزارش داد: «این ترور می‌تواند دامنه جنگ را گسترش دهد».

گاردین نیز درباره اهمیت شهادت رهبر معظم انقلاب برای مردم ایران، نوشت: «مردم، ۴۰ روز عزادار خواهند بود».

آسوشیتدپرس نیز شهادت رهبر معظم انقلاب را دور تازه‌ای از دخالت آمریکا در ایران ارزیابی کرد و گزرش داد: «واشنگتن برای دومین بار، در میانه مذاکرات به ایران حمله کرد».

خبرگزاری شینهوا نیز خبر شهادت حضرت آیت الله خامنه‌ای را در راس اخبار خود قرار داد و نوشت در ایران، ۴۰ روز عزاداری برپا خواهد بود.

 

