مقتدی صدر در پیامی شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، رهبر جریان صدر عراق با صدور پیامی، شهادت رهبر انقلاب اسلامی را به جهان اسلام تسلیت گفت و سه روز عزای عمومی در عراق اعلام کرد.

در این پیام که در حساب رسمی وی منتشر شده، آمده است: «با نهایت حزن و اندوه، شهادت رهبر انقلاب اسلامی، عالم عابد و مجاهد مقاوم، سید علی خامنه‌ای قدس‌سره را به جهان اسلام تسلیت عرض می‌کنیم.»

وی با استناد به آیه «من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه…»، این ضایعه را به امت اسلامی تسلیت گفته و از خداوند متعال خواسته است که ایشان را در زمره شهدا و صدیقین قرار دهد و با نیاکان طاهرانش محشور گرداند.

مقتدی صدر همچنین اعلام کرد که به همین مناسبت، در عراق سه روز عزای عمومی برگزار خواهد شد.