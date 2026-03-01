در پاسخ به تجاوز به ایران.. مقاومت عراق پایگاههای آمریکا در اربیل را هدف قرار داد
گروههای مقاومت در عراق در رچارچوب حمایت از ایران، با استفاده از پهپادهای تهاجمی، پایگاههای نظامی آمریکا در شهر اربیل در شمال عراق را هدف قرار دادند.
به گزارش ایلنا، گروههای مقاومت در عراق، بامداد امروز- یکشنبه-، پایگاههای نظامی آمریکا در شهر اربیل در شمال عراق را هدف حملات پهپادی قرار دادند.
رسانههای عراقی از وقوع انفجار در فرودگاه اربیل و پایگاه هوایی الحریر، که میزبان نیروهای آمریکایی است، خبر دادند.
از سوی دیگر، رسانه با انتشار تصاویر و ویدیوهایی اعلام کردند معترضان وابسته به گروههای مقاومت عراق که از ترور رهبر ایران آیتالله خامنهای خشمگین هستند، تلاش میکنند وارد منطقه سبز بغداد شوند.