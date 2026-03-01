به گزارش ایلنا، گروه‌های مقاومت در عراق، بامداد امروز- یکشنبه-، پایگاه‌های نظامی آمریکا در شهر اربیل در شمال عراق را هدف حملات پهپادی قرار دادند.

رسانه‌های عراقی از وقوع انفجار در فرودگاه اربیل و پایگاه هوایی الحریر، که میزبان نیروهای آمریکایی است، خبر دادند.

از سوی دیگر، رسانه با انتشار تصاویر و ویدیوهایی اعلام کردند معترضان وابسته به گروه‌های مقاومت عراق که از ترور رهبر ایران آیت‌الله خامنه‌ای خشمگین هستند، تلاش می‌کنند وارد منطقه سبز بغداد شوند.

