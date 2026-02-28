واکنش گوترش به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران

واکنش گوترش به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران
دبیرکل سازمان ملل متحد، در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف فوری درگیری‌ها شد.

به گزارش ایلنا، «آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد، در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف فوری درگیری‌ها شد.

وی هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به «گسترش یک درگیری منطقه‌ای با پیامدهای جدی برای غیرنظامیان و ثبات منطقه» منجر شود.

گوترش همچنین تأکید کرد که همه کشورهای عضو باید «به تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد» که «تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور» را ممنوع می‌داند، پایبند باشند. 

