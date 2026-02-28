نشست اضطراری شورای امنیت درباره تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران
گزارشها حاکی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز -شنبه- درباره ایران جلسه اضطراری تشکیل دهد.
به گزارش ایلنا، گزارشها حاکی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز -شنبه- درباره ایران جلسه اضطراری تشکیل دهد.
شورای امنیت در این نشست، حملات مشترک رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به ایران و تشدید تنشهای نظامی در منطقه خاورمیانه را بررسی خواهد کرد.
این نشست قرار است ساعت چهار بعدازظهر به وقت نیویورک برگزارش شود.