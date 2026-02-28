یک مقام آگاه آمریکایی:
احتمالا حمله به ایران از نظر دامنه بسیار گستردهتر از حملات ژوئن خواهد بود
یک مقام آگاه آمریکایی مدعی شد که حملات متجاوزانه اخیر به ایران با هدف فروپاشی دستگاههای امنیتی صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک مقام آگاه آمریکایی مدعی شد که حملات متجاوزانه اخیر به ایران با هدف فروپاشی دستگاههای امنیتی صورت گرفته است.
یک مقام آمریکایی به الجزیره گفت: «حملات آمریکا و اسرائیل با هدف از هم پاشیدن دستگاه امنیتی ایران انجام میشود.»
این مقام آگاه افزود: «ما انتظار داریم حمله به ایران از نظر دامنه بسیار گستردهتر از حملات ژوئن گذشته باشد.»