در بحبوحه مذاکرات با ایران؛ آمریکا سفیران خود را از هرگونه اظهارنظر نسنجیده منع کرد
در حالی که گفتوگوهای هستهای با ایران هماکنون در جریان است، وزیر خارجه آمریکا به سفیران این کشور در خاورمیانه دستور داده از هرگونه اظهارنظر تنشزا پرهیز کنند. این اقدام نشاندهنده نگرانی واشنگتن از تأثیر مواضع نسنجیده بر روند مذاکرات و احتمال پیچیدهتر شدن رایزنیهاست.
به گزارش ایلنا، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا طی یادداشتی داخلی به سفارتخانههای این کشور در منطقه دستور داده است از هرگونه مصاحبه، موضعگیری عمومی یا فعالیت در شبکههای اجتماعی که بتواند تنشها در منطقه و بهویژه در ارتباط با ایران را افزایش دهد، خودداری کنند.
بر اساس گزارش روزنامه گاردین، در این یادداشت تأکید شده که با توجه به «افزایش تنشهای منطقهای»، رؤسای نمایندگیهای آمریکا باید از اظهاراتی که میتواند افکار عمومی منطقه را تحریک کرده یا سیاستهای حساس واشنگتن را پیچیدهتر کند، پرهیز کنند.
این دستورالعمل در حالی صادر شده که برخی منابع آمریکایی آن را تذکری غیرمستقیم به مایک هاکبی، سفیر آمریکا در سرزمینهای اشغالی، دانستهاند؛ وی اخیرا در گفتوگویی رسانهای مدعی «حق توراتی» رژیم صهیونیستی بر بخشهای گستردهای از منطقه شده بود؛ اظهاراتی که حتی در داخل آمریکا نیز با انتقاد و نگرانی همراه شد.
همزمان، گزارشها حاکی است رایزنیهای اخیر در ژنو میان هیأتهای آمریکایی و ایرانی بدون دستیابی به نتیجه مشخص پایان یافته است. منابع مطلع مدعی شدهاند واشنگتن خواستار برچیدهشدن کامل تأسیسات هستهای ایران در فردو، نطنز و اصفهان و حذف بندهای موسوم به «غروب» در هر توافق احتمالی شده؛ شروطی که از سوی بسیاری از تحلیلگران بهعنوان مطالباتی حداکثری و غیرواقعبینانه توصیف میشود.
دستور تازه وزارت خارجه آمریکا نشان میدهد دولت واشنگتن در تلاش است همزمان با ادامه سیاست فشار، از بروز مواضع تنشآفرین کنترلنشده جلوگیری کند؛ رویکردی که بیانگر شکنندگی مسیر مذاکرات و نگرانی از تشدید فضای تقابل در منطقه است.
ناظران معتقدند کاخ سفید در شرایطی میان تهدید به استفاده از گزینه نظامی و ادعای تمایل به دیپلماسی در نوسان است که هرگونه خطای محاسباتی میتواند روند تحولات را به سمت رویارویی گسترده سوق دهد.