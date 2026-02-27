نانسی پلوسی:

سیاست ترامپ در قبال ایران، جنگ‌افروزانه و ناشی از بی‌کفایتی وی است

به گزارش ایلنا، «نانسی پلوسی» رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از رویکرد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور در قبال ایران، این سیاست‌های را جنگ‌افروزانه و ناشی از بی‌کفایتی وی خواند.

وی با انتقاد مجدد از خروج ترامپ از برجام که در سال ۲۰۱۵ و در دوره «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری وقت آمریکا امضا شده بود، گفت: «رئیس‌جمهور اوباما ماهرانه با توسل به دیپلماسی برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تلاش کرد اما دولت ترامپ با بی‌کفایتی، از این توافق خارج شد». 

پلوسی با اشاره به تهدیدهای مکرر ترامپ علیه ایران گفت: «اکنون به دلیل ناتوانی در رسیدن به موفقیت اوباما، تهدید می‌کنند و خطر یک درگیری غیرضروری را افزایش می‌دهند». 

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل