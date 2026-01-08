کنترل یک شهرک دیگر را به دست گرفتیم

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل شهرک «براتسکویه» در منطقه دنیپروپتروفسک را به دست گرفته‌اند.

وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود همچنین اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته تاسیسات زیرساختی انرژی و بندری مورد استفاده در راستای منافع نیروهای مسلح اوکراین و مجموعه نظامی-صنعتی اوکراین هدف قرار گرفته است.

در این گزارش افزوده شد: «پدافند هوایی روسیه ۷۷ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد».

