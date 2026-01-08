خبرگزاری کار ایران
ترامپ:

نظارت آمریکا بر ونزوئلا چندین سال طول خواهد کشید

رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای که‌ توسط نیویورک تایمز منتشر شد، گفت که ‌فقط زمان مشخص خواهد کرد‌ که ایالات متحده تا چه مدت بر ونزوئلا نظارت خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای که‌ توسط نیویورک تایمز منتشر شد، گفت که ‌فقط زمان مشخص خواهد کرد‌ که ایالات متحده تا چه مدت بر ونزوئلا نظارت خواهد داشت.

وقتی تایمز از او پرسید که آیا این مدت سه ماه، شش ماه، یک سال یا بیشتر خواهد بود، ترامپ گفت: «من می‌گویم خیلی بیشتر.»

ترامپ در مورد ونزوئلا گفت: «ما آن را به روشی بسیار سودآور بازسازی خواهیم کرد.» او افزود: «ما از نفت استفاده خواهیم کرد و نفت را دریافت خواهیم کرد. ما قیمت نفت را پایین می‌آوریم و به ونزوئلا پول می‌دهیم، چیزی که آنها به شدت به آن نیاز دارند.»

به گزارش تایمز، ترامپ افزود که ایالات متحده در حال حاضر با دولت رئیس جمهور موقت دلسی رودریگز در ونزوئلا «بسیار خوب کنار می‌آید».

 

