وال استریت ژورنال گزارش داد:
آمریکا در حال کار بر روی طرحی برای به دست گرفتن کنترل نفت ونزوئلا است
وال استریت ژورنال گزارش داد که دولت آمریکا در حال کار بر روی طرحی برای به دست گرفتن کنترل نفت ونزوئلا برای سالهای آینده است تا قیمتها را کاهش دهد.
این روزنامه اظهار داشت: «ترامپ و مشاورانش در حال برنامهریزی یک کمپین گسترده برای به دست گرفتن کنترل صنعت نفت ونزوئلا برای سالهای آینده هستند و رئیس جمهور به مشاورانش گفته است که معتقد است تلاشهایش میتواند به کاهش قیمت نفت به ۵۰ دلار در هر بشکه، همانطور که او میخواهد، کمک کند.»
منابع به این روزنامه گفتهاند که این طرح شامل به دست گرفتن کنترل بخشی از شرکت نفت دولتی ونزوئلا، از جمله خرید و فروش بخش قابل توجهی از تولید آن است.
این گزارش افزود: «اگر این طرح موفقیتآمیز باشد، ایالات متحده میتواند به طور مؤثر بیشتر ذخایر نفتی در نیمکره غربی را کنترل کند.»