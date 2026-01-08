پولیتیکو گزارش داد:
اتحادیه اروپا برای رویارویی با ترامپ بر سر گرینلند آماده میشود
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، پولیتیکو به نقل از یک دیپلمات اروپایی گزارش داد که اتحادیه اروپا خواستار آمادگی برای رویارویی مستقیم با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، بر سر ادعاهایش بر گرینلند شده است.
این دیپلمات گفت: «ما باید برای رویارویی مستقیم با ترامپ آماده باشیم... او پرخاشگر است و ما باید در حالت آمادهباش کامل باشیم.»
در این گزارش اشاره شده است که در حالی که دولتهای اروپایی پیش از این «جدی بودن تهدیدهای ترامپ» برای تصرف گرینلند را درک نمیکردند، اکنون چنین را میکنند.
این گزارش میافزاید که مقامات اروپایی دیگر لفاظیهای فزاینده رئیس جمهور آمریکا را نادیده نمیگیرند و «به شدت به دنبال طرحی» برای متوقف کردن او هستند.