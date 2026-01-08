چندین کشته و زخمی در حادثه تیراندازی در کلیسایی در یوتا آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، پلیس محلی گزارش داد که دست‌کم دو نفر کشته و چند نفر دیگر در جریان یک تیراندازی در شهر سالت‌لیک، ایالت یوتا آمریکا زخمی شده‌اند.

این حادثه، چهارشنبه‌شب در کلیسای «عیسی مسیح قدیسان روزهای آخر» در جریان یک مراسم تدفین رخ داده و بر اساس گزارش ام‌بی‌سی‌ نیوز، شش نفر زخمی شده‌اند که وضعیت برخی از آن‌ها وخیم است.

دست‌کم یک مظنون از محل حادثه فرار کرده و پلیس عملیات گسترده‌ای برای جستجوی او آغاز کرده است. تا کنون هیچ فردی بازداشت نشده، اما پلیس اعلام کرده که «اطلاعات موثقی در دست دارند و در حال شناسایی افراد دخیل هستند».

بر اساس اظهارات سخنگوی پلیس، یک مشاجره لفظی در حین مراسم تدفین در پارکینگ کلیسا رخ داده بود که به تیراندازی منجر شد.

