به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شماری از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه اعلام کرده‌اند در جلسات متعدد میان رهبران اکثریت در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، از ترامپ و حلقه نزدیک او در کاخ سفید خواسته شده است که در ماه‌های باقی‌مانده تا انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، تکلیف سیاست واشنگتن در قبال ایران را مشخص کند.

به گفته این نمایندگان، چه مسیر دیپلماتیک و چه گزینه‌های دیگر، هر تصمیمی از سوی کاخ سفید نیازمند حمایت کنگره است؛ حمایتی که ممکن است پس از انتخابات پیش‌ِرو و در صورت تغییر ترکیب سیاسی کنگره، در دسترس ترامپ نباشد.

نگرانی از تغییر موازنه قدرت در کنگره

جمهوری‌خواهان هشدار داده‌اند که در صورت پیروزی دموکرات‌ها در یکی یا هر دو مجلس کنگره، سیاست‌های ترامپ به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی با نظارت و چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد. به همین دلیل، آنان معتقدند دولت آمریکا برای پیشبرد اهداف خود در قبال ایران با محدودیت زمانی مواجه است.

در حال حاضر، ترامپ از حمایت بالایی در میان جمهوری‌خواهان کنگره برخوردار است، اما این وضعیت با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای و تلاش دموکرات‌ها برای تمرکز بر عملکرد اقتصادی دولت آمریکا، ممکن است تغییر کند.

ایران؛ محور فشارهای سیاسی در واشنگتن

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مقامات آمریکایی بارها ایران را به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی دولت ترامپ معرفی کرده‌اند. برخی جمهوری‌خواهان مدعی‌اند کاخ سفید به دنبال پایان دادن سریع به این پرونده است و قصد دارد از آن به عنوان یکی از دستاوردهای سیاست خارجی خود استفاده کند.

بر اساس این گزارش، محافل نزدیک به ترامپ به‌طور علنی از «سال ایران» در واشنگتن سخن می‌گویند؛ تعبیری که نشان‌دهنده تمرکز ویژه دولت آمریکا بر افزایش فشارها علیه تهران است.

نیاز ترامپ به رأی کنگره

نمایندگان جمهوری‌خواه تأکید کرده‌اند حتی در صورت حرکت دولت آمریکا به سمت مذاکرات و توافق احتمالی، هرگونه توافق با ایران نیازمند تأیید کنگره خواهد بود؛ موضوعی که بار دیگر اهمیت حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان در دو مجلس را برای ترامپ برجسته می‌کند.

به گفته آنان، اکثریت فعلی کنگره این امکان را به دولت آمریکا می‌دهد که بدون مواجهه جدی با دموکرات‌ها، مسیر مورد نظر خود را دنبال کند؛ مسیری که پس از اقدام یکجانبه آمریکا در کنار گذاشتن توافق هسته‌ای، به یکی از محورهای اصلی اختلافات داخلی در واشنگتن تبدیل شده است.

انتهای پیام/