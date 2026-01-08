زلنسکی خواستار سرنگونی رهبر چچن شد؛ قدیروف پاسخ تند داد
رئیسجمهور اوکراین، از ایالات متحده خواست با انجام «عملیاتی مشابه» بازداشت مادورو، رهبر جمهوری چچن را نیز هدف قرار دهد؛ قدیروف این درخواست را تحقیرآمیز خواند و واکنش شدیدی نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز چهارشنبه از ایالات متحده خواست تا با اجرای عملیاتی مشابه آنچه در قبال نیکولاس مادورو، رئیسجمهور سابق ونزوئلا انجام شد، فشار بر روسیه را افزایش دهند و رمضان قدیروف، رهبر جمهوری چچن، را هدف قرار دهند.
زلنسکی در جمع خبرنگاران گفت عملیات بازداشت مادورو و انتقال او به آمریکا نشان داد که واشنگتن میتواند در صورت تمایل بر مسکو تأثیر بگذارد. او افزود که سرنگونی قدیروف ممکن است ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، را در تصمیمگیری درباره ادامه جنگ علیه اوکراین محتاطتر کند.
این عملیات که توسط نیروهای ویژه آمریکایی انجام شد، مورد توجه متحدان آمریکا قرار گرفت و برخی کشورها، از جمله روسیه، آن را محکوم کردند.
رئیسجمهور اوکراین گفت: «آنها باید بر روسیه فشار بیاورند. ابزار لازم را دارند و میدانند چگونه این کار را انجام دهند.» او افزود: «مادورو نمونه بود. عملیات اجرا شد و نتیجه آن آشکار شد. اکنون باید عملی مشابه با قدیروف انجام شود.»
در واکنش، رمضان قدیروف در پیامی در تلگرام نوشت که زلنسکی «به طور ضمنی اعلام کرده که قصد ندارد وارد عمل شود و میخواهد از فاصله دور شاهد باشد که شخص دیگری دشمنش را مجازات میکند.» او افزود: «آبروی خود را حفظ کن و خودت را تحقیر نکن. اگر ذرهای شجاعت داشتی، درمییافتی که سخنان و درخواستهایت تا چه حد تحقیرآمیز به نظر میرسند.»
پیشتر زلنسکی به طور کنایهآمیز گفته بود که پوتین نیز باید همان سرنوشت را تجربه کند و پس از بازداشت مادورو، افزود: «اگر ایالات متحده میتواند چنین کاری را با دیکتاتورها انجام دهد، میداند چه کاری باید انجام دهد.»
رمضان قدیروف از سال ۲۰۰۷ رهبر جمهوری چچن است و یکی از نزدیکترین متحدان پوتین محسوب میشود. او از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲، هزاران نیروی چچنی را به همراه ارتش روسیه به میدان فرستاده و مسکو را به اتخاذ گزینههای شدیدتر، از جمله احتمال استفاده از سلاح هستهای، ترغیب کرده است.