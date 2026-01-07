وزیرخارجه فرانسه:
با شرکا در حال بررسی نحوه واکنش به تهدید گرینلند از سوی آمریکا هستیم
وزیرخارجه فرانسه گفت که این کشور با شرکای خود در حال بررسی طرح ها برای واکنش به تهدید گرینلند از سوی آمریکا است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ژان نوئل بارو» وزیر خارجه فرانسه، امروز -چهارشنبه- گفت که این کشور در حال کار با شرکا بر سر برنامهای که چگونه به تهدبد متحده مبنی بر به دست گیری کنترول گرینلند واکنش نشان دهند.
بارو گفت: «این موضوع در جلسه وی با .زرای خارجه آلمان و لهستان مطرح خواهد شد».
کاخ سفید روز سهشنبه اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، در حال بررسی گزینههایی برای تصاحب گرینلند، از جمله استفاده احتمالی از ارتش ایالات متحده، است مسئلهای که نشاندهنده احیای جاهطلبی او برای کنترل این جزیره استراتژیک با وجود مخالفتهای اروپایی است.