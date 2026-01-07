با شرکا در حال بررسی نحوه واکنش به تهدید گرینلند از سوی آمریکا هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ژان نوئل بارو» وزیر خارجه فرانسه، امروز -چهارشنبه- گفت که این کشور در حال کار با شرکا بر سر برنامه‌ای که چگونه به تهدبد متحده مبنی بر به دست گیری کنترول گرینلند واکنش نشان دهند.

بارو گفت: «این موضوع در جلسه وی با .زرای خارجه آلمان و لهستان مطرح خواهد شد».

کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، در حال بررسی گزینه‌هایی برای تصاحب گرینلند، از جمله استفاده احتمالی از ارتش ایالات متحده، است مسئله‌ای که نشان‌دهنده احیای جاه‌طلبی او برای کنترل این جزیره استراتژیک با وجود مخالفت‌های اروپایی است.

