به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «مائو نینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین در جمع خبرنگاران گفت که پکن تلاش‌های واشنگتن برای اعمال فشار برای مجبور ساختن ونزوئلا به قطع روابط با چین و روسیه به مظنور انتقال انتقال نفت تخحت کنتلر شرکت‌های آمریکایی را قویا محکوم می‌کند.

وی اظهار داشت: «ونزوئلا یک کشور مستقل است که حاکمیت کامل و غیرقابل انکاری بر منابع طبیعی خود دارد. این واقعیت که ایالات متحده با گستاخی از زور استفاده کرده و اکنون خواستار کنترل نفت ونزوئلا است، اجرای شعار ابتدا آمریکا (آمریکا در الویت) و نوعی قلدری است».

مائو نینگ تاکید کرد که چنین اقداماتی به طور جدی قوانین بین‌المللی و حقوق مردم ونزوئلا را نقض می‌کند.

