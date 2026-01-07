خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مذاکرات پاکستان و بنگلادش درباره پیمان دفاعی

مذاکرات پاکستان و بنگلادش درباره پیمان دفاعی
کد خبر : 1738690
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندهان نیروی هوایی پاکستان و بنگلادش درباره پیمان دفاعی و تهیه جنگنده‌های جی‌اف-۱۷ گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش پاکستان اعلام کرد که فرماندهان نیروی هوایی این کشور و بنگلادش در مورد یک پیمان احتمالی که شامل فروش جنگنده‌های «جی‌اف-۱۷ تاندر» به داکا می‌شود مذاکراتی انجام داده‌اند.

بخش مطبوعاتی ارتش اعلام کرد: «فرمانده نیروی هوایی پاکستان، و  همتای بنگلادشی، مذاکرات مفصلی در مورد تهیه جنگنده‌ جی‌اف-۱۷ تاندر، یک جنگنده چند منظوره که مشترکا با چین توسعه داده شد، داشته‌اند».

برگزاری  این مذاکرات در اسلام آباد به دنبال آن صورت می‌گیرد که پاکستان درحال استفاده از موفقیت نیروی هوایی  خود در درگیری با هند در ماه مه سال گذشته است.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی