مذاکرات پاکستان و بنگلادش درباره پیمان دفاعی
فرماندهان نیروی هوایی پاکستان و بنگلادش درباره پیمان دفاعی و تهیه جنگندههای جیاف-۱۷ گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش پاکستان اعلام کرد که فرماندهان نیروی هوایی این کشور و بنگلادش در مورد یک پیمان احتمالی که شامل فروش جنگندههای «جیاف-۱۷ تاندر» به داکا میشود مذاکراتی انجام دادهاند.
بخش مطبوعاتی ارتش اعلام کرد: «فرمانده نیروی هوایی پاکستان، و همتای بنگلادشی، مذاکرات مفصلی در مورد تهیه جنگنده جیاف-۱۷ تاندر، یک جنگنده چند منظوره که مشترکا با چین توسعه داده شد، داشتهاند».
برگزاری این مذاکرات در اسلام آباد به دنبال آن صورت میگیرد که پاکستان درحال استفاده از موفقیت نیروی هوایی خود در درگیری با هند در ماه مه سال گذشته است.