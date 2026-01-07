خبرگزاری کار ایران
اعلام هفت روز عزای عمومی در ونزوئلا

مقامات ونزوئلا در پی حمله آمریکا به این کشور هفت روز عزای عمومی اعلام کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دلسی رودریگز»، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، گفت که مقامات این کشور به دنبال کشته شدن سربازان و غیرنظامیانی که در پی حمله ایالات متحده به این کشور در سوم ژانویه کشته شدند، ۷ روز عزای عمومی اعلام کردند.

وی اظهار داشت: «ما رسما هفت روز عزای عمومی برای شهدایی که جان خود را در دفاع از میهن مقدس ما در جریان حمله نظامی جنایتکارانه دولت ایالات متحده در سوم ژانویه ۲۰۲۶ فدا کردند، اعلام کرده‌ایم».

ایالات متحده آمریکا در سوم ژانویه، حمله‌‌ای نظامی به «کاراکاس»، پایتخت ونزوئلا انجام داد و «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور این کشور را ربود. 

 

 

