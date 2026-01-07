لبنان در آستانه «ساعات حساس»؛ نگرانی از تشدید اقدامات اسرائیل علیه حزبالله
یک منبع سیاسی ارشد هشدار داد که تشدید حملات اسرائیل علیه حزبالله و چشمپوشی جامعه بینالملل لبنان را در آستانه یک بحران حساس قرار داده و نتیجه نشست کمیته نظامی مکانیزم میتواند سرنوشت تصمیمات مهم آینده کشور را تعیین کند.
به گزارش ایلنا، یک منبع سیاسی ارشد در گفتوگو با روزنامه «الأنباء» کویت ابراز نگرانی کرد که ممکن است اسرائیل، بدون توجه به ضمانتهای بینالمللی داده شده به لبنان، در حال اجرای برنامههای خود باشد.
وی افزود که این اقدامات میتواند تلاشهای کمیته نظارت بر آتشبس و همچنین اقدامات دولت برای پیشبرد مرحله دوم حصر سلاح در شمال لیتانی را تحت تأثیر قرار دهد. نشست روز پنجشنبه دولت به ریاست رئیسجمهور میشل عون، بررسی مرحله دوم حصر سلاح در شمال لیتانی را در دستور کار دارد و این جلسه پس از ارائه چهارمین و آخرین گزارش ارتش درباره پیشرفت عملیات در جنوب رودخانه لیتانی برگزار خواهد شد.
وی در ادامه گفت: «تشدید حملات اسرائیل علیه حزبالله از قبل پیشبینی و اعلام شده بود. با این حال، شدت حملات هوایی باعث نگرانی از ورود به مرحله جدیدی از تجاوز شده است. این نگرانی زمانی افزایش مییابد که جامعه بینالملل، به دلیل آنچه عدم همکاری حزبالله با سیاستهای دولت لبنان در شمال لیتانی مینامد، از اقدامات اسرائیل چشمپوشی میکند. در همین حال، حزبالله همچنان در حال بازسازی زیرساختهای نظامی تخریبشده در جریان جنگ گسترده اخیر است.»
این منبع سیاسی تصریح کرد: «لبنان اکنون در آستانه ساعات حساس قرار دارد و بسیاری از تصمیمات آینده، به نتایج نشست نظامی کمیته مکانیزم وابسته خواهد بود. بهویژه مشخص خواهد شد که آیا تغییری در وظایف معمول این کمیته ایجاد میشود یا خیر.»