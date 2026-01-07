ترامپ: ونزوئلا تا ۵۰ میلیون بشکه نفت به آمریکا میدهد/ درآمدها تحت مدیریت من خواهد بود
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که دولت ونزوئلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت خام به ایالات متحده تحویل خواهد داد و عواید حاصل از فروش آن تحت مدیریت مستقیم او قرار خواهد گرفت تا برای منافع مردم دو کشور استفاده شود.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که «دولت ونزوئلا به نمایندگی از کشور، تا ۵۰ میلیون بشکه نفت به ایالات متحده تحویل خواهد داد و عواید آن تحت مدیریت من بهعنوان رئیسجمهور خواهد بود.»
ترامپ افزود: «مقامات نماینده ونزوئلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت باکیفیت و تحت تحریمها را به آمریکا تحویل خواهند داد.»
او همچنین گفت: «این نفت به قیمت بازار فروخته میشود و من بهعنوان رئیسجمهور ایالات متحده، مدیریت این درآمدها را بر عهده خواهم گرفت تا برای منافع مردم ونزوئلا و آمریکا استفاده شود.»
خبرگزاری رویترز در خبری دیگر به نقل از منابع دولتی و دریانوردی گزارش داد که «مسؤولان ونزوئلایی و آمریکایی در حال بررسی صادرات نفت خام ونزوئلا به ایالات متحده هستند.»