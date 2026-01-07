به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که «دولت ونزوئلا به نمایندگی از کشور، تا ۵۰ میلیون بشکه نفت به ایالات متحده تحویل خواهد داد و عواید آن تحت مدیریت من به‌عنوان رئیس‌جمهور خواهد بود.»

ترامپ افزود: «مقامات نماینده ونزوئلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت باکیفیت و تحت تحریم‌ها را به آمریکا تحویل خواهند داد.»

او همچنین گفت: «این نفت به قیمت بازار فروخته می‌شود و من به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده، مدیریت این درآمدها را بر عهده خواهم گرفت تا برای منافع مردم ونزوئلا و آمریکا استفاده شود.»

خبرگزاری رویترز در خبری دیگر به نقل از منابع دولتی و دریانوردی گزارش داد که «مسؤولان ونزوئلایی و آمریکایی در حال بررسی صادرات نفت خام ونزوئلا به ایالات متحده هستند.»

