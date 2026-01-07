فرار نافرجام در کاراکاس؛ جزئیات آنچه در لحظات آخر برای مادورو و همسرش رخ داد
مقامهای آمریکایی از تلاش ناموفق رئیسجمهور ونزوئلا، و همسرش برای فرار خبر دادند؛ تلاشی که به ادعای واشنگتن، دقایقی پیش از بازداشت آنها در عملیات نیروهای ویژه آمریکا در کاراکاس ناکام ماند.
به گزارش ایلنا، شبکه تلویزیونی «سیانان» در گزارشی درباره آخرین لحظات پیش از بازداشت نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، و همسرش سیلیا فلورس توسط نیروهای آمریکایی خبر داد.
بر اساس این گزارش، نیروهای ویژه آمریکا در جریان عملیاتی در شهر کاراکاس در سوم ژانویه جاری، مادورو را بازداشت کردند. او اکنون با اتهامهایی از جمله قاچاق مواد مخدر و اقدامات تروریستی مرتبط با مواد مخدر در دادگاهی در نیویورک مواجه است.
مقامهای دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به قانونگذاران اعلام کردهاند که مادورو و همسرش هنگام تلاش برای فرار از دست نیروهای آمریکایی که قصد بازداشت آنها را داشتند، بر اثر برخورد سر با چارچوب یک در فولادی، دچار جراحت شدهاند.
این اطلاعات در نشستی توجیهی که با حضور مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ، ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش، پم باندی، دادستان کل و جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) برای قانونگذاران ارشد برگزار شد، ارائه شده است.
شبکه «سیانان» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که این جلسه توجیهی شامگاه دوشنبه برگزار شده و بیش از دو ساعت به طول انجامیده است.
بر پایه این گزارش، مادورو و فلورس پس از تلاش برای فرار، تلاش کردند پشت یک در فولادی سنگین در داخل مجتمع محل اقامت خود پنهان شوند، اما به دلیل کوتاه بودن چارچوب در، هنگام عبور سرشان به آن برخورد کرده و دچار آسیب شدند.
منابع یادشده افزودند که نیروهای آمریکایی یگان «دلتا فورس» پس از بازداشت این دو نفر و خارج کردن آنها از مجتمع، کمکهای اولیه پزشکی را در اختیارشان قرار دادهاند.
مادورو و همسرش روز دوشنبه در حالی در دادگاه حاضر شدند که آثار جراحت بر بدن آنها مشهود بود. وکیل فلورس به قاضی اعلام کرد که موکلش در جریان آنچه «ربوده شدن» توصیف کرد، دچار «آسیبهای جدی» شده است.
او همچنین گفت: «احتمال میرود او دچار شکستگی یا کوفتگی شدید در ناحیه دندهها شده باشد» و خواستار انجام تصویربرداری با اشعه ایکس و معاینات پزشکی کامل برای اطمینان از سلامت وی شد.
به گفته خبرنگاران حاضر در دادگاه، فلورس در طول جلسه گاهبهگاه تعادل خود را از دست میداد و سرش را خم میکرد و مادورو نیز در برخی لحظات برای نشستن و برخاستن با دشواری مواجه بود. همچنین در طرحهای ترسیمی منتشرشده از داخل دادگاه، بانداژهایی بر سر فلورس دیده میشد.
با این حال، مقامهای دولت آمریکا که در نشست توجیهی حضور داشتند، شدت جراحت واردشده به سر فلورس را «جزئی» توصیف کردهاند.
مقامهای آمریکایی همچنین اعلام کردند که شماری از نیروهای یگان دلتا فورس در جریان این عملیات و بر اثر درگیری مسلحانه شدید با یک نیروی واکنش سریع کوبایی مستقر در نزدیکی مجتمع مادورو زخمی شدهاند. به گفته این مقامها، این نظامیان بر اثر اصابت گلوله و ترکش دچار جراحت شدهاند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، روز دوشنبه در حوضچه کشتیسازی نیوپورت نیوز در ایالت ویرجینیا اعلام کرد که نزدیک به ۲۰۰ نیروی آمریکایی در زمان اجرای این عملیات در خاک کاراکاس حضور داشتهاند.
مقامهای آمریکایی در پایان تأکید کردند که بازداشت مادورو با هدف «تغییر نظام» انجام نشده و دولت ونزوئلا همچنان تا حد زیادی منسجم باقی مانده و اکنون تحت رهبری دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور اداره میشود.