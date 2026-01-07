خبرگزاری کار ایران
جنگ، ایمان و قدرت؛ روایت تازه پوتین از نبرد اوکراین

جنگ، ایمان و قدرت؛ روایت تازه پوتین از نبرد اوکراین
در حالی که جنگ اوکراین وارد چهارمین سال خود می‌شود، ولادیمیر پوتین با حضور در مراسم مذهبی کریسمس ارتدکس، بار دیگر روایت کرملین از جنگ را در قالب مفاهیم دینی، وحدت ملی و دفاع مقدس بازتعریف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بامداد امروز- چهارشنبه- در مراسم عشای عید میلاد مسیح به روایت کلیسای ارتدکس، شرکت کرد و در سخنانی با تأکید بر وحدت، امور خیریه و حمایت از نیروهای مسلح، از «ماموریت مقدس» نیروهای روسیه در دفاع از کشور تمجید کرد.

این حضور در شرایطی صورت گرفت که جنگ با اوکراین در آستانه ورود به چهارمین سال خود قرار دارد؛ جنگی که کرملین آن را مأموریتی ملی توصیف می‌کند و برای توجیه آن به‌شدت بر نمادهای ملی و دینی تکیه دارد.

مراسم عشای عید میلاد در کلیسای ارتدکس روسیه معمولا حوالی نیمه‌شب برگزار می‌شود و جمعیت زیادی را جذب می‌کند، با این حال پوتین اغلب در مراسمی کوچک‌تر شرکت می‌کند؛ از جمله در کلیسای جامع کرملین.

تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد پوتین با کت تیره و بدون کراوات، در میان سربازانی با لباس نظامی و در کنار همسران و کودکان آنان حضور دارد، در حالی‌که روحانیون مراسم را در کلیسای سنت جورج در نزدیکی مسکو برگزار می‌کردند.

پوتین پس از پایان مراسم در کلیسا گفت: «مبارزان روس همواره ماموریت دفاع از میهن و مردم خود و نجات وطن و ملت را بر عهده داشته‌اند.»

او افزود: «مردم روسیه در همه زمان‌ها چنین نگاهی به مبارزان خود داشته‌اند؛ کسانی که این ماموریت مقدس را به فرمان پروردگار انجام می‌دهند.»

پوتین همچنین در پیام تبریک عید میلادی که پیش‌تر در وب‌سایت کرملین منتشر شده بود، از کلیسای ارتدکس روسیه و دیگر فرقه‌های مسیحی به‌دلیل نقششان در تقویت همبستگی اجتماعی و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی روسیه قدردانی کرد.

او گفت که نهادهای دینی بر مفاهیمی چون رحمت، نیکوکاری، رسیدگی به نیازمندان و حمایت از شرکت‌کنندگان و کهنه‌سربازان جنگی تمرکز دارند که مسکو آن را «عملیات ویژه نظامی» می‌نامد.

پوتین تاکید کرد: «چنین فعالیت مهم و ضروری‌ای شایسته قدردانی صمیمانه است.»

رئیس‌جمهور روسیه از سال ۲۰۰۰ به‌طور منظم در مراسم عشای عید میلاد شرکت کرده و اغلب این مراسم را خارج از مسکو برگزار می‌کرده است، اما از زمان آغاز جنگ، در بسیاری از موارد این مناسبت را در نزدیکی پایتخت جشن گرفته است.

