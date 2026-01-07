خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند؛

پیشنهاد باراک برای تشکیل اتاق عملیات مشترک میان نمایندگان سوریه و اسرائیل در اردن

پیشنهاد باراک برای تشکیل اتاق عملیات مشترک میان نمایندگان سوریه و اسرائیل در اردن
کد خبر : 1738534
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که فرستاده ویژه آمریکا، پیشنهاد تشکیل یک اتاق عملیات مشترک میان نمایندگان سوریه و اسرائیل در اردن را مطرح کرده است.

به گزارش ایلنا، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا، پیشنهاد تشکیل یک اتاق عملیات مشترک میان نمایندگان سوریه و اسرائیل در اردن را مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، باراک در جریان رایزنی‌های اخیر خود، به نمایندگان سوریه و اسرائیل پیشنهاد داده است یک اتاق عملیات مشترک در خاک اردن ایجاد شود.

بر اساس این گزارش‌ها، هدف از این پیشنهاد، هماهنگی امنیتی و مدیریت تحولات میدانی در چارچوب ترتیبات منطقه‌ای عنوان شده است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره سطح مشارکت طرف‌ها، مأموریت‌های این اتاق عملیات و واکنش رسمی دمشق و تل‌آویو به این پیشنهاد منتشر نشده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی