پیشنهاد باراک برای تشکیل اتاق عملیات مشترک میان نمایندگان سوریه و اسرائیل در اردن
رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که فرستاده ویژه آمریکا، پیشنهاد تشکیل یک اتاق عملیات مشترک میان نمایندگان سوریه و اسرائیل در اردن را مطرح کرده است.
به گزارش ایلنا، رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا، پیشنهاد تشکیل یک اتاق عملیات مشترک میان نمایندگان سوریه و اسرائیل در اردن را مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، باراک در جریان رایزنیهای اخیر خود، به نمایندگان سوریه و اسرائیل پیشنهاد داده است یک اتاق عملیات مشترک در خاک اردن ایجاد شود.
بر اساس این گزارشها، هدف از این پیشنهاد، هماهنگی امنیتی و مدیریت تحولات میدانی در چارچوب ترتیبات منطقهای عنوان شده است.
هنوز جزئیات بیشتری درباره سطح مشارکت طرفها، مأموریتهای این اتاق عملیات و واکنش رسمی دمشق و تلآویو به این پیشنهاد منتشر نشده است.