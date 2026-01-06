به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «جان بولتون» مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که لحن اخیر دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا درباره گرینلند، به‌ویژه در سایه اقدام‌های واشنگتن در ونزوئلا، به امنیت آمریکا آسیب می‌زند.

بولتون در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان و در واکنش به اظهارات «استفن میلر» معاون رئیس دفتر کاخ سفید که گفته بود «هیچ‌کس قرار نیست بر سر آینده گرینلند با آمریکا وارد جنگ نظامی شود»، این سخنان را «ساده‌لوحانه» توصیف کرد.

وی افزود: «البته که هیچ‌کس بر سر گرینلند با ما نمی‌جنگد، اما این به معنای آن نیست که باید از یک متحد دارای معاهده، سرزمین بگیریم. اگر چنین کاری انجام دهیم یا حتی اگر این بحث برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، به نظر من اتحاد ناتو در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد».

بولتون ادامه داد: «این یک زخم خودخواسته از سوی دولت ترامپ است. چنین اظهاراتی به امنیت آمریکا لطمه می‌زند و آن را تقویت نمی‌کند».

این مقام پیشین آمریکایی همچنین گفت که دولت ترامپ با حمایت نکردن از «ماریا کورینا ماچادو»، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، به‌عنوان رهبر جدید این کشور، مرتکب «اشتباهی بزرگ» شده است.

به ادعای وی، ماچادو و «ادموندو گونزالس»، دیگر چهره اپوزیسیون، «افرادی هستند که می‌توانند به ایجاد ثبات کمک کنند»، نه کسانی که بخشی از ساختار حکومتی وابسته به «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا بوده‌اند.

