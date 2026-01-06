دونالد ترامپ:
متشکرم آقای تعرفه!
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که بازارهای سهام این کشور به لطف سیاستهای تعرفهای دولت وی به یک رکورد تاریخی جدید دست یافتهاند و این سیاستها موجب تقویت امنیت مالی و امنیت ملی آمریکا شده است.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث» نوشت: «بازارهای آمریکا همین حالا یک رکورد تاریخی جدید ثبت کردند؛ همهشان! متشکرم آقای تعرفه! دعا کنید دیوان عالی آمریکا اجازه دهد کشورمان مسیر بیسابقه خود بهسوی عظمت بینظیر را ادامه دهد. امنیت ملی و مالی ما هرگز تا این اندازه قدرتمند نبوده است».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که آمریکا در انتظار رأی دیوان عالی درباره قانونی بودن تعرفههای وارداتی اعمالشده از سوی ترامپ است که وی بهطور فعال از آنها بهعنوان عامل رشد اقتصادی کشور دفاع میکند.
ترامپ در آوریل ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که آمریکا بر واردات کالا از ۱۸۵ کشور و منطقه جهان تعرفههای گمرکی وضع کرده است.
در همین حال، پیشتر اکثریت قضات دیوان عالی آمریکا که ترکیب آن عمدتاً محافظهکار است، نسبت به قانونی بودن بسته تعرفهای اعمالشده از سوی دولت ترامپ ابراز تردید کرده بودند.