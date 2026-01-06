وزیر خارجه کوبا:
آمادهایم جان خود را فدا کنیم
وزیر خارجه کوبا با تأکید بر اینکه رئیسجمهوری آمریکا، «نسبت به واقعیتهای کوبا ناآگاه است»، اعلام کرد که ملت کوبا برای دفاع از کشور خود در برابر هرگونه تجاوزی آمادگی کامل دارد.
به گزارش ایلنا، «برونو رودریگز پارییا» وزیر خارجه کوبا با تأکید بر اینکه «دونالد ترامپ« رئیسجمهوری آمریکا، «نسبت به واقعیتهای کوبا ناآگاه است»، اعلام کرد که ملت کوبا برای دفاع از کشور خود در برابر هرگونه تجاوزی آمادگی کامل دارد.
وزیر خارجه کوبا امروز -سهشنبه- با انتقاد شدید از مواضع اخیر رئیسجمهوری آمریکا گفت که ترامپ با تکرار «دستورکار مبتنی بر دروغ» و تهدید ملت کوبا، نشان میدهد که شناختی از حقیقت این کشور ندارد.
وی افزود: «رئیسجمهوری آمریکا با این اظهارات، سیاست جنایتکارانه خود مبتنی بر محاصره و جنگ اقتصادی علیه کوبا را نادیده میگیرد؛ سیاستی که موجب آسیب، رنج و ناامیدی خانوادههای کوبایی شده است».
وزیر خارجه کوبا همچنین تأکید کرد: «ملت مبارز ما که به تاریخ مقاومت خود وفادار است، در برابر هرگونه تجاوز امپریالیستی از میهنش دفاع خواهد کرد و برای این سرزمین، آمادهایم جان خود را فدا کنیم.»
این موضعگیری پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ طی روزهای گذشته چندین کشور از جمله کوبا را تهدید کرده و گفته بود: «به نظر میرسد کوبا آماده سقوط از درون است».
در همین حال، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا نیز روز شنبه مدعی شد که «کوبا خود یک فاجعه است و با فروپاشی اقتصادی مواجه شده است.»