بیانیه ائتلاف کشورهای داوطلب شامل تعهدات الزام آور است

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، پیش‌نویس بیانیه ائتلاف کشورهای داوطلب، متشکل از متحدان کی‌یف، امروز -سه‌شنبه- نشان داد که تضمین‌های امنیتی برای اوکراین شامل تعهدات الزام‌آور برای حمایت از این کشور در صورت حمله مسلحانه آینده توسط روسیه به منظور بازگرداندن صلح خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز که پیش‌نویس این سند را مشاهده کرد، در آن آمده است: «این تعهدات ممکن است شامل استفاده از قابلیت‌های نظامی، پشتیبانی اطلاعاتی و لجستیکی، ابتکارات دیپلماتیک و تصویب تحریم‌های اضافی باشد».

این پیش‌نویس که هنوز نیاز به تصویب در اجلاس رهبران ائتلاف در پاریس دراد هنوز در دسترس نیست.

قرار است نمایندگان بیش از ۳۵ کشور امروز -سه‌شنبه- ۶ ژانویه به‌همراه مقام‌هایی از آمریکا و اوکراین، در پاریس، پایتخت فرانسه گرد هم آیند تا درباره تضمین‌های امنیتی پس از آتش‌بس احتمالی در اوکراین گفت‌وگو کنند.

محور اصلی این گفت‌وگو‌ها، چگونگی نظارت بر آتش‌بس، حمایت بلندمدت نظامی از اوکراین و امکان استقرار یک نیروی چندملیتی برای جلوگیری از حملات جدید روسیه است.

