تایمز هندوستان:

عراقچی به دهلی نو سفر می‌کند

رسانه هندی به نقل از منابعی از سفر وزیر خارجه ایران به دهلی نو در هفته آتی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز هندوستان، چندین فرد مطلع روز گذشته -دوشنبه- اعلام کردند که «سید عباس عراقچی»، وزیر خارجه ایران، قرار است تا هفته آینده، در بحبوحه تحولات سریع در غرب آسیا جهت رایزنی با مقامات هندی به دهلی نو سفر کند.

منابع آگاه از هر دو طرف که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که مقدمات این سفر هنوز در حال نهایی شدن است، اگرچه عراقچی احتمالا پانزدهم و شانزدهم ژانویه در دهلی نو خواهد بود.

این سفر دومین سفر وزیر امور خارجه ایران به هند خواهد بود، وی آخرین بار در ماه می   ۲۰۲۵، در زمان نزاع چهار روزه هند با پاکستان به دهلی نو سفر کرده بود.

این منابع گفتند که پیشبرد همکاری برای توسعه بندر چابهار، اتصال منطقه‌ای، تقویت تجارت و تحولات منطقه‌ای مانند روند صلح در غزه از جمله مسائلی است که انتظار می‌رود در دستور کار این سفر باشد.

 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
