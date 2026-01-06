خبرگزاری کار ایران
جامعه بین‌المللی برای توقف حملات اسرائیل مداخله کند

رئیس جمهور لبنان از جامعه بین‌المللی خواست تا برای توقف حملات رژیم صهیونیستی مداخله کند.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «جوزف عون»، رئیس‌جمهور لبنان از جامعه بین‌المللی خواست تا برای توقف هجوم اسرائیل به این کشور به صورت موثر مداخله کند.

عون اظهار داشت: « حملات اسرائیل علیرغم همکاری لبنان با تلاش‌ها در سطوح مختلف ادامه دارد».

رئیس جمهورلبنان افزود: «حملات مداوم اسرائیل با هدف خنثی کردن تمام تلاش‌های محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف تشدید تنش‌ها انجام می‌شود».

 

 

