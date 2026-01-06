به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «جوزف عون»، رئیس‌جمهور لبنان از جامعه بین‌المللی خواست تا برای توقف هجوم اسرائیل به این کشور به صورت موثر مداخله کند.

عون اظهار داشت: « حملات اسرائیل علیرغم همکاری لبنان با تلاش‌ها در سطوح مختلف ادامه دارد».

رئیس جمهورلبنان افزود: «حملات مداوم اسرائیل با هدف خنثی کردن تمام تلاش‌های محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف تشدید تنش‌ها انجام می‌شود».

